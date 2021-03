Noa Lang nonchalant over zijn contract van drie jaar: "Goh, dat was toen allang getekend"

Uit de documenten van de beursgang blijkt dat Noa Lang een contract tot 2024 heeft getekend bij Club Brugge.

Uit de prospectus die Club Brugge verplicht moet vrijgeven bij de intrede op beurs bleek dat Noah Lang tot 2024 onder contract ligt bij blauwzwart. Ook Sobol zette zijn handtekening voor de komende drie seizoenen.

Voor Lang kan dit zeker geen verrassing genoemd worden. Blauwzwart huurde de Nederlander met een verplichte aankoopsom van 6 miljoen euro van Ajax Amsterdam. Met 13 goals en 9 assists is hij één van de absolute smaakmakers in de Jupiler Pro League geworden.

Lang blijft ijzig kalm bij zijn contract. “Voor mij is dit geen nieuws”, zei Lang aan HLN. “Ik heb dat contract in oktober getekend. Voor mij stond het al op de planning, maar ik ben blij dat jullie het nu ook weten. Het is wel mooi omdat ik ook zie dat de Belgen er blij mee zijn. Ik word hier heel erg gewaardeerd. En dat is leuk.”