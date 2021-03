Westerlo pakt in slotfase nog een punt tegen kersvers kampioen Union maar imag daar niet tevreden mee zijn

Union mag dan wel al kampioen zijn in 1B, de strijd voor de tweede plaats en een barrageticket ligt nog helemaal open. Westerlo ontving kersvers kampioen Union en wou profiteren van een eventuele kater bij de Brusselaars.

Toch nam Union hef heft in handen. De titel zorgde er niet voor dat ze bij Union nonchalanter werden. De bezoekers kwamen ook op voorsprong via een kopbal van Burgess maar werd afgevlagd voor buitenspel, onterecht bleek achteraf. Undav stond buitenspel maar deed niet mee aan het spel en ging ook niet voor de bal.

Zuur voor Union en trainer Mazzu, helemaal wanneer Westerlo niet veel later op voorsprong kwam. Een gekruist schot van Kurt Abrahams zorgde ervoor dat De Kemphanen met een voorsprong de rust in trokken.

Union op en over Westerlo

In de tweede helft probeerde Union het laken naar zich toe te trekken en slaagde daar uiteindeijk ook in, al moest het wel geduldig blijven. Siebe Van Der Heyden zorgde voor de gelijkmaker en in het laatste kwartier zorgde Teddy Teuma met een prachtige vrije trap dat Union op voorsprong kwam.

Westerlo gaf zich echter niet gewonnen en wist dat ze elk punt nodig zouden hebben in de strijd om de tweede plaats. Dat loonde ook want in de 87e minuut werkte Alici met een volley de 2-2 in doel.

Beide ploegen probeerden in de blessuretijd nog wel te scoren en hadden daar ook alle redenen toe. Westerlo voor de tweede plaats, Union omdat ze in 2021 nog geen punt lieten liggen, maar de wedstrijd eindigde toch op 2-2.

Door het gelijkspel blijft Westerlo hangen op 5 punten van de tweede plaats van Seraing, dat met nog 5 wedstrijden te gaan één wedstrijd meer te spelen heeft dan Westerlo.