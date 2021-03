5 redenen volgens 'De Vierkante Paal' waarom dat de BeNeliga een slecht idee is!

In de podcast van de De Vierkante Paal (Antwerp-fans podcast) ging het onder andere over de BeneLiga. Ben Jacobs had zich verdiept hierin en kwam met 5 argumenten waarom dit een slecht idee is.

1. Het niveau zal stijgen door tegen de beste, Nederlandse ploegen te spelen

Door het invoeren van de play-offs (en voornamelijk Play-Off 1) zou het niveau van onze Belgische (top)ploegen stijgen, omdat ze onderling meer matchen speelden. We stellen toch met z’n allen vast dat we in Europa geen structureel betere prestaties hebben opgetekend in de voorbije tien jaar. Getuige daarvan is onze Europese coëfficiënt.

2. De inkomsten zullen stijgen

Ongetwijfeld: een nieuw TV-contract zal waarschijnlijk nog meer (tv-)geld opleveren. Maar het is duidelijk dat die nieuwe fondsen niet garant staan voor sportieve hoogdagen. Club Brugge slaagt er niet in om een nieuw stadion te bouwen (ook dat is België). AA Gent heeft een nieuw stadion maar zette geen stap dichter naar Club Brugge toe (door foute, sportieve keuzes in de bestuurskamer). Racing Genk heeft een uitstekende opleiding maar krijgt geen stabiliteit in de prestaties (vaak na een titel). Standard toont aan dat het niet verantwoord met dat extra geld kan omgaan want het staat miljoenen euro’s in het rood (net als de meeste Belgische ploegen). Dus we gunnen onze clubbeheerders nóg meer geld waar ze nóg onverantwoorder mee kunnen omgaan?

3. De Belgische ploegen spelen interessantere wedstrijden

Klopt: tegen Ajax, PSV en Feyenoord . Maar wie zegt dat wedstrijden tegen Vitesse, Twente, Utrecht en Groningen interessanter of beter worden? Antwerp verliest historisch geladen (en beladen) wedstrijden tegen KV Mechelen en Beerschot, Club Brugge geeft een stadsderby op en Genk keert Sint-Truiden de rug toe.

4. België en Nederland willen zich wapenen tegen de komst van de Super League

Aan die competitie willen de grootste, Europese ploegen deelnemen. Ajax ziet zichzelf ook in die grootorde en zou de BeNeLiga wel eens kunnen gebruiken om ook de sprong te maken naar die Europese Super League. Als grootste club uit de Benelux heeft het een extra troef in handen. Dus die Amsterdamse trekpleister zijn ‘we’ als BeNeLiga al kwijt.

Bovendien wil België zich wapenen tegen een systeem waar het niet mee akkoord is, door exact hetzelfde te doen! Namelijk: zichzelf losmaken van de nationale competitie met kleinere ploegen, “die de groei in de weg staan.”

5. België is een klein voetballand en wordt zonder BeNeLiga vertrappeld

Portugal, Schotland en Oekraïne bewijzen net het tegendeel. In deze competities maken slechts enkele grote ploegen het mooie weer: Porto, Benfica en Sporting in Portugal, Rangers en Celtic in Schotland, en Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev in Oekraïne. Porto staat in de kwartfinale van de Champions League, Rangers schakelde na twee dolle matchen Antwerp uit (nadat het in de groepsfase ook al Standard tweemaal versloeg) en Club Brugge was niet opgewassen tegen Kiev (een ploeg die al twee maanden geen competitiematch meer had gespeeld).

