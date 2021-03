Kopzorgen voor Vincent Kompany: heel wat defensieve namen ontbreken in de selectie

De opdracht is simpel voor Anderlecht: het moet absoluut winnen van Zulte Waregem als het nog kans wil maken op een plek in de top vier. Toch zal het geen gemakkelijke opgave worden, paars-wit moet het namelijk zonder heel wat bekende namen doen.

KV Oostende zet hun eerste achtervolger opnieuw onder druk. Pas in minuut 92 trok Makthar Gueye de kustploeg alsnog over de streep op bezoek bij Moeskroen. Anderlecht kan dus absoluut geen nieuw puntenverlies veroorloven. Toch zal het nog even puzzelen worden voor de technische staf.

Vooral achterin zal Vincent Kompany zich ongetwijfeld zorgen maken. De onfortuinlijke Hannes Delcroix moest eerder al wegens een knieblessure een streep trekken onder zijn seizoen, maar ook zijn vervanger Elias Cobbaut is opnieuw out met een blessure. Daarnaast is ook Kemar Lawrence ziek.

Ook wat goed nieuws voor de aanhang. Winteraanwinst Majeed Ashimeru zal opnieuw de selectie vervoegen.