Belangrijke opsteker voor Moeskroen naar aanloop van duel met KVO, bezoekers bijna compleet richting Moeskroen

Moeskroen recupereert net voor de wedstrijd tegen KVO nog een belangrijke speler in de kern.

Voor Moeskroen telt elk punt in de strijd tegen degradatie, voor Oostende in de strijd voor play off 1. Bij de bezoekers van Oostende is nagenoeg elke speler fit om te spelen, op Sindrit Guri en Cameron McGeehan na. Zij moeten de verplaatsing naar het barre veld van Moeskroen niet maken.

Moeskroen recupereert dan weer Matias Silvestre. De verdediger moest de voorbije drie wedstrijden passen met een blessure maar zou zaterdagavond zijn plaats opnieuw kunnen innemen in het hart van de defensie naast Agouzoul. Fabrice Olinga is dan weer geschorst waardoor Badibanga waarschijnlijk aan de aftrap zal verschijnen.

Kan Oostende winnen op het veld van Moeskroen? Waag uw kans via Betfirst!