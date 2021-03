Club Brugge wil internationals in Brugge houden

Om een coronauitbraak te vermijden wil Club Brugge hun internationals in België houden. De niet-Europese internationals willen ze echt niet laten gaan.

Philippe Clement is aan het overwegen om zijn niet-Europese internationals niet beschikbaar te maken voor hun nationale ploeg. Het zou dan gaan om Badji die voor het eerst geselecteerd was bij Senegal, Horvath uit de Verenigde Staten, Kossounou van Ivoorkust en Mata uit Angola. Na dit weekend zouden deze vier spelers buiten Europa interlands moeten spelen, maar daar lijkt de coach van de Bruggelingen nu een stokje voor te steken.

Club Brugge heeft zijn uitschakeling in Europa mede te danken aan een coronauitbraak. Kost wat kost willen ze een tweede uitbraak vermijden. Volgens de regels van de FIFA kan een club enkel weigeren om spelers af te staan als ze in het land waar ze naartoe vliegen minstens vijf dagen in quarantaine moeten. Anders hangt er een sanctie aan vast. Profvoetballers in ons land hoeven niet in quarantaine na een buitenlandse verplaatsing, dat maakt deze zaak moeilijker.