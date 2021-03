Vukovic zegt Genk gedag en keert per direct terug naar Australië

De periode van Danny Vukovic bij Genk zit erop. Morgen vertrekt hij naar zijn thuislang, Australië, om er de geboorte van zijn tweede kind mee te maken. Dit seizoen stond Vukovic nog 24 keer onder de lat bij de Limburgers.

Sinds de zomer van 2017 speelt Danny Vukovic in ons land. De inmiddels 35-jarige doelman speelde in totaal 122 wedstrijden voor KRC Genk. Nu neemt hij afscheid van de Limburgers. Hij keert terug naar Australië om bij de geboorte te zijn van zijn tweede kind.

Bij Genk won hij een titel en ook een supercup. Hij kon nooit spelen in de Champions League omdat hij toen kampte met een blessure in zijn achillespees. Dit seizoen kreeg hij vanaf de start het vertrouwen van coach Hannes Wolf. Ook Jess Thorup zette liever de ervaren Australiër in doel dan de jonge Maarten Vandevoordt. Het heeft onder Van den Brom tot een maand geleden geduurd dat Vukovic de absolute nummer één was. Vanaf dan gaf hij vol de kans aan Maarten Vandevoordt.