Standard Luik laat internationals wel gaan: "Het zal de spelers goed doen"

Na het 2-2 gelijkspel op bezoek bij Genk sprak Standard-coach Mbaye Leye onder andere over het vertrek van zijn internationals naar hun nationale ploegen. Het standpunt van de Rouches verschilt daarover toch enigszins van enkele andere clubs.

Door de nog steeds woedende coronapandemie vinden veel clubs het vertrek van hun internationals naar de nationale ploegen, en vooral voor diegenen die naar een ander continent moeten, een slecht idee. Ze willen de contacten van hun spelers zoveel mogelijk beperken om besmettingen te voorkomen. Antwerp weigert bijvoorbeeld Dieumerci Mbokani te laten vertrekken naar de Congolese nationale ploeg, terwijl Club Brugge ook Mata (Angola), Horvath (VS), Kossounou (Ivoorkust) en Badji (Senegal) wil thuishouden.

Standard Luik zal het zijn internationals niet beletten om voor hun nationale ploegen te gaan spelen. "Ze zullen vertrekken. De gezondheidssituatie is zeker niet vanzelfsprekend, maar het zal de spelers goed doen om naar huis te gaan, hun familie te zien en voor hun nationale ploeg te spelen", vertelde Leye.

Onzin

De Standard-coach stoort zich echter wel aan iets: "Het is belangrijk en ik wil graag wijzen op één ding dat me een beetje dwars zit: Je spelers tegenhouden als ze bij een Afrikaans team komen en ze groen licht geven als ze in Europa blijven, dat is onzin. Je hebt daar niet meer kans om de Covid-19 te krijgen. Het heeft geen zin voor mij."

Bij de Rouches zijn onder meer Amallah (Marokko), Cimirot (Bosnië), Jans (Luxemburg), Laifis (Cyprus), Bokadi, Muleka (Congo) en Tapsoba (Burkina Faso) door hun nationale elftallen opgeroepen.