Middenvelder Genk in de belangstelling van KV Mechelen

KV Mechelen is zeer geïnteresseerd in Genk-middenvelder Dries Wouters. Dit seizoen komt Wouters amper van de bank bij Genk. Deze winter liet hij blijken dat hij wou vertrekken, en dat zorgde er zelfs voor dat Wouters slechts drie deer de selectie haalde sinds nieuwjaar.

Dries Wouters kreeg dit seizoen amper kansen bij Genk. In totaal kreeg hij slechts 388 minuten zijn kans verdeeld over acht wedstrijden. Slechts drie keer stond Wouters in de basis dit seizoen. De inmiddels 24-jarige verdediger wou deze winter al graag vertrekken bij Genk, maar bleef uiteindelijk toch. Na het bekendmaken dat hij zou willen vertrekken haalde hij nog amper de selectie.

Wouters ligt nog tot 30 juni 2024 onder contract bij Genk. KV Mechelen zou hem volgend seizoen graag als verdedigende middenvelder inschakelen, maar zal dus moeten hopen dat Genk hem wil laten gaan.