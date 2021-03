Nabil Dirar haalt de selectie niet bij Club Brugge!

Nabil Dirar zal morgen niet spelen tegen Antwerp. Tot op heden heeft hij nog niet veel plezier beleefd aan zijn terugkeer naar Jan Breydel.

Dirar is door trainer Clement niet geselecteerd voor de wedstrijd tegen Antwerp morgen. De Belgisch-Marokkaanse aanvaller, die op huurbasis speelt bij Club Brugge, is er morgen dus wederom niet bij. Zijn laatste wedstrijd dateert van 25/02/2021 in de thuisnederlaag tegen Dynamo Kiev.

In totaal speelde hij nog maar 5 wedstrijden voor Club Brugge sinds zijn huurovergang eind januari. In totaal kwam hij tot 205 minuten waarin hij nog niet tot scoren kwam of tot een assist.