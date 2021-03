Het was even schrikken bij Club Brugge: "Dacht dat mijn seizoen voorbij was"

Het was even paniek in het kamp van Club Brugge toen Clinton Mata in de tweede helft in slecht neerkwam. De Club-verdediger besloot echter toch verder te spelen maar niet veel later misstapte hij zich opnieuw na een duel met Jordan Lukaku. Er werd gevreesd voor een zware blessure.

Het was niet het dagje van Clinton Mata. De Club-verdediger was onherkenbaar en leek zich ook nog zwaar te blesseren na een slechte landing en een misstap. Zijn geschreeuw was te horen tot in de huiskamer van de kijkers nadat hij zich mistrapte in een duel met Jordan Lukaku. Meteen kwamen de dokters erbij om verzorging te bieden al zag het er niet goed uit. Toch slaagde Mata erin om de wedstrijd alsnog uit te spelen. Breuk De Angolees vertelde achteraf aan Eleven Sports dat hij zelf toch ook even vreesde voor het ergste. "Er was geen contact met Lukaku, maar ik kwam verkeerd neer door het (reclame)tapijt daar. Ik dacht meteen aan een breuk en dat mijn seizoen voorbij was. Maar de dokter stelde mij gerust en zei dat het geen breuk was", aldus een opgeluchte Mata. Zo bleef de schade bij Club toch enigszins beperkt ondanks natuurlijk de pijnlijke 0-2 thuisnederlaag tegen Antwerp.