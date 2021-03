Benteke denkt dat oudgediende nog steeds van belang kan zijn bij de Rode Duivels: "Hij zou zonder problemen kunnen meedraaien"

Het is en blijft afwachten of Axel Witsel tijdig fit geraakt voor het EK. Er zijn al heel wat discussies gevoerd over wie hem moet vervangen indien hij het niet zou halen. Leander Dendoncker lijkt de eerste in lijn maar Christian Benteke ziet nog een optie.

De mogelijke afwezigheid van Axel Witsel tijdens het EK van deze zomer zorgt voor stof tot discussie. Leander Dendoncker lijkt het meeste kans te maken om de Dortmund-middenvelder te vervangen al selecteerde bondscoach Roberto Martinez ook nog enkele andere kandidaten voor de WK-kwalificatiewedstrijden van eind deze maand. Terugkeer Zo zitten ook Sambi Lokonga en Orel Mangala in de selectie al ziet Christian Benteke nog een potentiële vervanger. Hij denkt ook nog steeds aan zijn goede vriend Marouane Fellaini. "Zijn terugkeer zou goed zijn voor de groep. Hij heeft veel ervaring en een goede mentaliteit. Het is een krijger, maar we moeten zien of hij wil terugkeren. Ik maak mij geen zorgen over zijn fysieke paraatheid of dergelijke, hij zou zonder problemen kunnen meedraaien. Kijk naar Witsel, die na zijn terugkeer uit China ook probleemloos meedraaide”, vertelt Big Ben aan RTBF. Fellaini is in ieder geval geen onbekende bij de nationale ploeg. De ondertussen 33-jarige middenvelder brengt bakken ervaring mee en kan altijd ook ingezet worden als invaller.