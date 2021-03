Herve Koffi, voor één keer ongelukkig in het doel van Moeskroen: "Hij heeft al zoveel punten gewonnen..."

Hervé Koffi is dit seizoen de meest cruciale factor in het elftal van degradatiekandidaat Moeskroen. Zaterdagavond blunderde hij er tegen KV Oostende op los, maar toch nemen zowel zijn ploeggenoten als zijn trainer hem niets kwalijk.

Twee weken geleden hield hij zijn netten na een indrukwekkende prestatie tegen Standard nog schoon, maar tegen de Kustploeg beleefde hij een dramatische avond.

De 24-jarige doelman ging niet vrijuit bij het afgekeurde doelpunt van Fashion Sakala, maar ook bij de winnende treffer greep hij te zwak in. Hij verkeek zich op een ongevaarlijke voorzet waardoor Makhtar Gueye simpel kon binnenkoppen.

❌ | We zijn nog steeds niet zeker waarom deze goal van @kvoostende werd afgekeurd. 🤷‍♂️#MOUKVO pic.twitter.com/odZj03rQhF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Puntenpakker van lijdend Moeskroen

Maar Jorge Simao is niet van plan om met de vinger naar zijn keeper te wijzen. En nog minder als we het hebben over een speler die Moeskroen sinds het begin van het seizoen zijn ploeg een plekje boven de degradatiestreep heeft bezorgd : “Hij heeft ons al zoveel punten gegeven, en dat heb ik hem na de wedstrijd ook gezegd. We moeten verder," zei de Portugees.

Alessandro Ciranni is het daarmee eens. "Hervé heeft ons sinds het begin van het seizoen al zo vaak gered. Een fout kan iedereen overkomen. Je moet positief proberen te blijven.”