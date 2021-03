UPDATE: Lukaku arriveert in België en mag spelen tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland

Inter is het slachtoffer geworden van een corona-uitbraak waardoor Romelu Lukaku niet naar ons land mag vliegen. Of wel? De spits testte opnieuw negatief en is ondertussen gearriveerd in België, waardoor hij mag spelen want hier gelden de Belgische coronamaatregelen. Enkel afwachten wat Inter zegt.

Zondag ondergingen alle spelers van Inter Milaan, inclusief Romelu Lukaku, een nieuwe test. Daarbij kwam één besmetting aan het licht, maar niet bij de spelers. Internationals mogen in principe dus gewoon vertrekken naar hun thuisland. Volgens Het Laatste Nieuws had ATS, de Milanese gezondheidsdienst, de spelers verboden om te vertrekken na de corona-uitbraak. Dat verbod vervalt straks, en nu hun opgelegde regels ook niet meer gelden omdat Lukaku in België is gearriveerd mag hij nu ook officieel spelen. Het is nu enkel afwachten of Inter zich zomaar bij deze situatie zal neerleggen. Op dit moment mogen buitenlanders Italië bijvoorbeeld enkel verlaten als: ze met privétransport reizen en tot 31 maart in zelfisolatie gaan waarbij op voorhand het adres wordt opgegeven. Ze mogen enkel hun woonst verlaten als ze naar de training vertrekken of terugkeren. Inter had daar een eigen draai aan gegeven en zegt dat hun internationals enkel mogen trainen, maar geen wedstrijden mogen afwerken.