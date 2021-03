Straf! ex-speler van Real Madrid, Liverpool en Bayern München staat op het punt om de nieuwe coach van Borussia Mönchengladbach te worden

Er is een serieuze stunt in de maak in de Bundesliga. Marco Rose vertrekt op het einde van dit seizoen als trainer van Borussia Mönchengladbach, maar de Duitse club heeft al een vervanger op het oog. Ze zouden aan niemand minder denken dan Xabi Alonso.

Volgens Christian Falk, de bekende journalist van Bild, zou Xabi Alonso op het einde van het seizoen de nieuwe trainer worden van Borussia Mönchengladbach. Hij zou daar namelijk Marco Rose opvolgen, want de Duitse trainer stapt op na dit seizoen. Het zou de eerste keer zijn dat Xabi Alonso een eerste ploeg onder zijn hoede krijgt. Hij was tot nu toe al trainer van de U14 van Real Madrid en de tweede ploeg van Real Sociedad. Xabi Alonso heeft als voetballer verschillende successen geboekt en was onder meer aan de slag bij Liverpool, Real Madrid en Bayern München.