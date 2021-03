Nicolas Lombaerts over het duel tegen Wales: "Deze Rode Duivels hebben geen zwakke schakels"

Ondanks het feit dat de Rode Duivels enkele sterkhouders missen, ziet Nicolas Lombaerts geen enkel probleem voor een zege tegen Wales woensdag.

Nochtans liegen de cijfers er niet om. In de laatste vier matchen tegen Wales wisten de Rode Duivels niet te winnen. “De Rode Duivels mogen nu geen probleem hebben met Wales. Veel jongens waren er ook bij op het EK 2016, maar allemaal hebben ze véél stappen gezet met het team”, vertelt Nicolas Lombaerts aan HLN.

Volgens Lombaerts beschikken de Rode Duivels ook met een aantal afwezigen over meer dan de nodige kwaliteit. “België beschikt nu over de beste spelers van de wereld. Toen hadden we ook al wel wat ervaring, maar de Rode Duivels waren toen nog groeiende. Nu is het echt wereldtop. Er is geen andere nationale ploeg die zo vlot haar kwalificatiewedstrijden wint als de Rode Duivels.”

Morsen met punten zal volgens Lombaerts dan ook niet gebeuren. “Frankrijk beschikt ook over een heel sterke ploeg, maar zij durven in de kwalificaties nog wel eens gelijkspelen of een enkele keer verliezen. Met de Belgen gebeurt dat niet. Er is zo veel klasse en ervaring, deze Rode Duivels hebben geen zwakke schakels.”