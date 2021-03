Dries Mertens denkt aan kinderen, maar... "Dat voel ik direct aan mijn hamstrings"

Dries Mertens moet zowat de meest joviale Rode Duivel zijn die er tussen loopt. De 33-jarige aanvaller van Napoli is wel één van de weinige Duivels zonder kinderen. En daar wil hij wel werk van maken.

Hij moet wel nog vrouwlief Kat Kerkhofs overtuigen. "Ja, ik wil wel aan kinderen beginnen. Ik meer dan Kat, denk ik. We moeten toch ooit eens beginnen? De voorbije jaren was het een bewuste keuze om te wachten", zegt hij in HLN. "Als voetballer vind ik dat moeilijk. Ik heb zóveel respect voor collega's die kinderen hebben. Ik heb mijn rust nodig. Soms komen de kinderen van mijn broer een week op bezoek. Dat voel ik op training meteen aan mijn hamstrings."

En ook het leven van een voetballer is niet ideaal. "Ik zie bijvoorbeeld bij de Rode Duivels hoe al die papa's opnieuw tien dagen zonder hun kinderen zijn. Tijdens het EK zal dat opnieuw een maand het geval zijn. Dat is écht niet gemakkelijk, hé. Ik wil er zo veel mogelijk zijn voor mijn kinderen."