Gert Verheyen heeft er vertrouwen in: "Alleen op een slechte dag kan België verliezen van Wales"

Vanavond beginnen de Rode Duivels aan hun WK-kwalificatiecampagne tegen Wales. De Belgen zijn dus duidelijk favoriet al mogen ze niet dezelfde fout maken als op het EK in Frankrijk, namelijk de Welshmannen onderschatten. Analist Gert Verheyen heeft er in ieder geval vertrouwen in.

"Alleen op een heel slechte dag kan België verliezen van Wales. Maar sinds die nederlaag op het EK in Frankrijk kennen de Rode Duivels nog maar zelden een slechte dag", verkondigt Gert Verheyen vol vertrouwen in Het Nieuwsblad.

Respect

Hij toont echter ook respect tegenover de tegenstander. "Wales zette de jongste twee seizoenen ook een mooie reeks neer. In de jongste veertien matchen verloren ze slechts een keer", vertelt Verheyen die de tegenstander omschrijft als 'een ploeg zonder zwakke schakels'. Ook hun manier van voetballen kan de analist wel smaken: "Wales is geen straf om naar te kijken. Het is gewoon een zeer degelijk elftal dat afhankelijk van de tegenstander kan laten zien hoe goed ze kunnen voetballen."

Uitgaan van eigen kracht

Maar vanavond is de tegenstand met de Rode Duivels natuurlijk niet de minste. Verheyen is er dan ook van overtuigd dat het vooral onze eigen kwaliteit is die ons favoriet maakt tegen Wales eerder dan het gebrek eraan bij hen. "Ze wonnen weliswaar hun poule in de B-groep van de Nations League, maar in die twee jaar speelden ze nauwelijks nog tegen een groot land. Verliezen deden ze van Engeland in een vriendschappelijke match. Toen bleek toch dat een dergelijk niveau voor Wales te hoog gegrepen is", aldus de gewezen jeugdcoach van de Belgische U18 en U19.