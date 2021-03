Nederland laat meteen punten liggen op eerste speeldag WK-voorronde

Meteen een stunt in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van Turkije. Het land is er namelijk in geslaagd om de drie punten thuis te houden tegen Nederland. Het werd 4-2 na onder meer een hattrick van Burak Yilmaz.

In de eerste WK-kwalificatiewedstrijd met het oog op het WK 2022 in Qatar heeft Nederland meteen dure punten laten liggen tegen Turkije. Het werd namelijk 4-2 voor de thuisploeg. Vooral Burak Yilmaz maakte indruk. Zo zorgde de Turkse aanvaller met twee doelpunten voor een 2-0 ruststand en ook na de rust deed hij er nog eentje bij. Tussendoor scoorde Hakan Calhanoglu nog voor Turkije en scoorden Klaassen en de Jong voor Nederland.