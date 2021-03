Sebastiaan Bornauw kroop tijdens zijn operatie door het oog van de naald: "Dit had veel erger kunnen aflopen"

Een aanhoudende rugblessure dwong Sebastiaan Bornauw ertoe om verdere stappen te ondernemen. Er leek niets anders meer op te zitten dan een medische ingreep en dus liet onze landgenoot zich vorige maand opereren. Momenteel stelt hij het goed al had het helemaal anders kunnen aflopen.

Een hardnekkige rugblessure dwong Sebastiaan Bornauw noodgedwongen tot een operatie. Momenteel gaat het goed met onze 22-jarige landgenoot al zag de situatie er op een gegeven moment benard uit voor hem.

Allergische reactie

Eerder raakte al bekend dat Bornauw een allergische reactie had verkregen tijdens zijn operatie. Die zou te wijten zijn geweest aan het verdovingsmiddel dat daarbij gebruikt werd.

Op de clubwebsite van FC Köln vertelt de verdediger de details van zijn operatie die duidelijk niet volgens plan verliep. "Kort voor het einde van de behandeling kreeg ik een ernstige allergische reactie op de verdoving. Mijn lichaamstemperatuur steeg met één graad per minuut. Als de dokters niet meteen gereageerd hadden, zou mijn lichaam gewoon ontploft zijn", vertelt Bornauw.

Geluk

De jonge verdediger beseft dat hij geluk heeft gehad: "Ik ben blij dat het nu goed gaat met mij. Dit had veel erger kunnen aflopen. 20 jaar geleden was de kans dat ik overleden zou zijn 90%. Maar de dokters hebben snel en goed gehandeld. Ik heb 24 uur in een kunstmatig coma gelegen."

Momenteel werkt Bornauw hard aan zijn comeback. Het is ondertussen al van 24 januari geleden dat hij nog eens een wedstrijd speelde.