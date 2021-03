Seizoen zit er zo goed als op voor Mehdi Terki & co: "Maar hebben het recht niet om niet gemotiveerd te zijn"

RWDM ging in Luik met 1-0 onderuit bij Seraing en heeft zo niets meer om voor te spelen dit seizoen.

RWDM was al gered, maar moet zich na de nederlaag bij Seraing ook geen illusies meer maken over een mogelijke tweede plek en een barrage tegen de voorlaatste uit 1A.

Het seizoen zit er voor de Brusselaars dus zo goed als op, al zijn er natuurlijk nog vier wedstrijden te spelen. "We hebben niets meer om voor te spelen, maar dat geeft ons geen excuus", aldus Mehdi Terki na de nederlaag.

Motivatie

"We willen nog zoveel mogelijk overwinningen pakken. Hadden we nog in de amateurreeksen gespeeld, dan hadden we dit seizoen niet eens mogen voetballen. Dus hebben we niet het recht om niet gemotiveerd te zijn."

"De club wil groeien en dus willen we ook al beginnen met de voorbereiding op volgend seizoen, zodat we dan nog hoger kunnen mikken", aldus nog de middenvelder.