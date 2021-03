Ex-aanvaller Anderlecht doet monden openvallen met heerlijke lob in WK-kwalificatiewedstrijd

Servië is goed begonnen aan haar WK-voorronde. Het land had het niet onder de markt tegen Ierland, maar het won wel met 3-2 dankzij onder meer twee doelpunten van Aleksandar Mitrovic.

Servië gaat in haar WK-voorronde de strijd aan met Portugal voor groepswinst. Zaterdag staan beide landen tegenover elkaar en dus wilden ze allebei woensdag zeker geen punten laten liggen. Het gebeurde ook niet, want Portugal won met 1-0 van Azerbeidzjan, terwijl Servië met 3-2 won van Ierland.

Een speler die indruk maakte bij Servië, was Aleksandar Mitrovic. De aanvaller van Fulham, die in het verleden ook nog een tijd aan de slag was bij Anderlecht, scoorde twee doelpunten en vooral zijn eerste doelpunt was een pareltje. Hij scoorde namelijk met een schitterende lob. U kan het doelpunt hieronder bekijken via de beelden van Eleven Sports.