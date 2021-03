'Genk wil vertrek van Onuachu opvangen door voormalig topschutter terug naar België te halen'

De kans is héél groot dat Paul Onuachu deze zomer vertrekt bij KRC Genk. Dimitri De Condé zit echter niet stil en is van plan om een oude bekende terug naar Limburg te halen.

Volgens de Turkse media wil KRC Genk Ally Samatta terug naar Limburg halen. Meer zelfs: de Limburgers bereiden momenteel een bod van zo’n drie miljoen euro voor.

De Smurfen verkochten Samatta in 2020 voor tien miljoen euro aan Aston Villa. De Tanzaniaan kon in de Premier League echter geen potten breken.

Water te diep?

Ondertussen is het eenzelfde verhaal bij Fenerbahçe. Al is het nog maar de vraag of de Turken akkoord zullen gaan met het Genks bod. Ze betaalden afgelopen zomer zelf nog zes miljoen euro.