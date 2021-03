Daniel Zitka had graag teruggekeerd naar Anderlecht

Daniel Zitka was tussen 1999 en 2010 actief in de Belgische competitie. De oud-doelman is momenteel aan de slag als keeperstrainer bij Sparta Praag. Al had Zitka wel graag teruggekeerd naar RSC Anderlecht.

Enkele seizoenen geleden leek Zitka nochtans aanspraak te maken op een job bij Anderlecht. "In 2012 nam men afscheid van Filip De Wilde en werd mijn naam genoemd, maar ik kreeg nooit een voorstel van Anderlecht. Nadien kwam Van den Brom met De Jong", vertelt de gewezen doelman bij La Dernière Heure. Al sluit Zitka niet uit dat hij in de toekomst een terugkeer naar de Belgische competitie kan maken. "Mijn toekomst na Covid-19? Het is voor mij op dit moment het makkelijkst om bij een club in Tsjechië te werken."