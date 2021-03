WK-kwalificatiewedstrijden: vlotte overwinning voor Montenegro, Rusland alleen leider na zege tegen Slovenië

Vanavond komen de Rode Duivels in actie, maar deze middag stonden al twee WK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Zo heeft Montenegro van Gibraltar gewonnen met 4-1 in groep G en in groep H haalde Rusland het met 2-1 van Slovenië.

In de groep van Nederland stonden deze middag Montenegro en Gibraltar tegenover elkaar. Montenegro was favoriet en na 26 minuten kwam het land op voorsprong via Beciraj. Styche zorgde echter voor de verrassende gelijkmaker via een strafschop, maar uiteindelijk legden Simic, Tomasevic en Jovetic de 4-1 eindstand vast.

In groep H stonden met Rusland en Slovenië de twee leiders tegenover elkaar. Slovenië speelde een goede partij, maar Artem Dzyuba, de aanvaller van Rusland, had een uitstekende dag en scoorde twee keer. Josip Ilicic, de grote ster van Slovenië, kon nog één keer tegenprikken, maar 2-1 was wel meteen de eindstand. Zo staat Rusland nu alleen aan de leiding in deze groep.