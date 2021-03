Ritchie De Laet heeft mooie boodschap voor de supporters van Antwerp: "Het is niet hetzelfde zonder jullie"

In een filmpje op de sociale media van Antwerp heeft Ritchie De Laet een boodschap voor de supporters van de Belgische club. Zo hoopt hij snel de supporters opnieuw te mogen verwelkomen.

"Het is hier stil. Veel te stil. De Bosuil is leeg en ik hoor enkel nog een echo. Een echo van geroep, gezang en gejuich. Een echo van jullie. Die echo zit in mijn oren en in mijn hart", vertelde De Laet in het filmpje van Antwerp.

"Wij hebben jullie steun hard nodig en het is niet hetzelfde zonder jullie. Gasten, hou vol. Alles komt goed, alles wordt beter. En als het meezit zien we mekaar weer terug aan het begin van een nieuw seizoen. Hier allemaal samen op de Bosuil.", aldus Ritchie De Laet.