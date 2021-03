Tegen Wit-Rusland in Leuven of toch uitwijken? 'Drie opties al overwogen, nog één uitwijkkans ligt op tafel'

De Rode Duivels hebben hun eerste opdracht richting WK 2022 goed afgesloten tegen Wales en zijn momenteel in Tsjechië voor hun tweede wedstrijd. Rest de vraag: wat met Wit-Rusland?

Normaal gezien moeten de Rode Duivels dinsdag al opnieuw aan de bak, deze keer opnieuw in eigen huis voor kwalificatiewedstrijd nummer 3.

Die wedstrijd zou onder normale omstandigheden ook moeten plaatsvinden in Leuven in het King Power aan den Dreef Stadion.

Opties overwogen

De KBVB is echter op zoek naar een alternatief, gezien de staat van het veld in Leuven. Makkelijk was dat tot op heden niet.

Zowel Brussel, Charleroi als Mechelen werden al afgekeurd door de plaatselijke overheden en/of de UEFA, weet Het Laatste Nieuws. Nu denkt men aan de Antwerpse Bosuil, anders zou het ook nog alsnog Leuven kunnen/moeten worden.