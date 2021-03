Club Brugge verdediger zou deze zomer ploeggenoot van Romelu Lukaku kunnen worden!

Club Brugge verdediger kan een mooie transfer maken naar de Serie A. Zo is Inter geïnteresseerd in de Ivoriaanse 'rots in de branding' van Club.

Volgens het Roemeense DigiSport kan Odilon Kossounou rekenen op de interesse van Inter uit de Serie A. Enkele weken geleden klonk het dat de leider uit de Serie A de vraagprijs voor Kossounou wel zou proberen te drukken door doelman Ionut Radu in de deal op te nemen. Volgens het Roemeense DigiSport is de kans echter klein dat Club op zo'n voorstel zal ingaan. Door de aanwezigheid van Simon Mignolet is een extra doelman immers geen prioriteit, ook al is het contract van tweede keeper Ethan Horvath aflopend. Daarnaast wil Blauw-Zwart gewoonweg de volle pot vangen voor Kossounou. Zo wordt opnieuw gewag gemaakt van een transfersom tot 20 miljoen euro.