Spanje wint in de toegevoegde tijd, Engeland klopt Albanië en Denemarken maakt brandhout van Moldavië

De Engelsen klopten Albanië, Spanje wint in extremis van Georgië, Denemarken overklaste Moldavië en Armenië kon winnen van IJsland.

Denemarken-Moldavië 8-0: Denemarken speelde vandaag in eigen huis tegen Moldavië. Het werd een echt doelpuntenfestijn. Kasper Dolberg (ex-Ajax) en Mikkel Damsgaard maakten er elk twee. Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen, Robert Skov en Marcus Ingvartsen kwamen ook tot scoren.

Georgië-Spanje 1-2: Het zag er lang naar uit dat Spanje voor de tweede keer op rij punten gingen laten liggen. Net voor de rust zette Khvicha Kvaratskhelia de Georgiërs op voorsprong. In de 56ste minuut kon Ferran Torres de bordjes op gelijke hoogte zetten. Dani Olmo stelde in minuut 92 de overwinning veilig voor de Spanjaarden. In de 94ste minuut pakte Levan Shengelia nog rood bij Georgië.

Dani Olmo’nun Luis Enrique ve İspanya’ya hayat veren golü: pic.twitter.com/8Jsr6hI3ve — İspanyadan Futbol 🇪🇸 (@ispanyafutbol) March 28, 2021

Albanië-Engeland 0-2: De Engelsen beleefden een relatief rustige avond in Albanië. Met 72% balbezit was het Engeland dat het spel dicteerde. In de eerste helft scoorde Harry Kane in de achtste uitwedstrijd op een rij voor de Engelsen. In de tweede helft verdubbelde Mason Mount de score.

Armenië-IJsland 2-0: Het IJsland van Arnar Vidarsson was niet opgewassen tegen Armenië. De Armeniërs wisten twee keer te scoren. De doelpunten kwamen van Tigran Barseghyan en Khoren Bayramyan.