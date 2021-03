KV Mechelen speler kan definitief naar Helmond Sport

KV Mechelen verhuurt dit seizoen een aantal spelers aan de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. Ondanks de goede prestaties van één speler is KV Mechelen niet van plan verder te gaan met hem.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat Arno Van Keilegom wellicht in Nederland zal blijven. KV Mechelen heeft beslist om de optie in zijn contract niet te lichten en daardoor kan hij de club in de zomer gratis verlaten. In Nederland doet hij het goed.



Van Keilegom was er in 26 competitiewedstrijden goed voor 6 doelpunten en 2 assists. Helmond Sport zou hem graag definitief aan zich binden. De speler zelf ziet dat alvast helemaal zitten, want het Nederlands voetbal past naar eigen zeggen beter bij hem.

Van Keilegom doorliep de jeugdreeksen van Anderlecht voor hij in 2017 de overstap maakte naar de beloften van KV Mechelen. Daar werd hij nog verhuurd aan KSK Heist maar een kans in de hoofdmacht van KV Mechelen kreeg hij niet.