Spanje breekt verbazende records vanavond dankzij winst tegen Georgië!

Spanje won vanavond met 1-2 in en tegen Georgië. Een gemakkelijke avond was het niet voor de Spanjaarden was de verlossende treffer viel pas in de 92ste minuut. Jordi Alba zette de bal voor en Daniël Olmo kon de bal voorbij de Georgische doelman werken.

Dankzij deze doelpunten en de winst breekt Spanje twee records te samen. Allereerst scoort het als 1ste land ooit 37 wedstrijden op rij in de kwalificaties voor de Wereldbeker. Tegelijkterijd is Spanje het 1ste land dan 65 wedstrijden op rij ongeslagen blijft in WK kwalificaties.

Knappe prestatie van de Spanjaarden!

🇪🇸 Spain become the first team in history to score in 37 consecutive #WorldCup qualifiers, breaking the record West Germany set between 1934 and '85, and the first side to go unbeaten in 65 straight #WCQ matches. Unbelievable! 🤯 pic.twitter.com/IOlFdM9pWF