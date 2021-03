Punten gescoord bij bondscoach en vechtend voor EK-plaatsje: "Ik ben dankbaar voor elke kans die ik krijg"

Er zijn ook jongens die punten hebben gescoord bij de bondscoach. Thomas Foket is er daar zeker één van. Zijn invalbeurt bracht een nieuwe schwung in het team en ei zo na had hij de assist voor de winnende treffer achter zijn naam gekregen.

“Foket zorgde meteen voor dreiging”, vond Martínez. “Sinds de vorige interlandperiode is hij gewoon ‘impressive’. Hij was een essentieel onderdeel voor ons vanavond en hetzelfde geldt voor Leandro Trossard.”

Beide spelers moeten vechten voor hun plaats in de EK-selectie en hebben stevige concurrentie, maar Foket bracht wel een pak meer diepgang. “Ik ben dankbaar voor elke kans die ik krijg”, aldus Foket. “Elk moment probeer ik te pakken, want elke selectie blijft voor mij een verrassing. Invallen tegen Tsjechië was niet evident. Ze speelden volle pressing en wij moesten efficiënter proberen te zijn.”

Het wordt sowieso heel moeilijk voor de EK-selectie

Foket deed het alvast beter dan Chadli, die de afgelopen maanden niet speelde. Bij Reims is hij onbetwist titularis. “Goh, ik kijk niet te ver vooruit. Zo’n EK-selectie is nog een pak kleiner dan de huidige selectie en er is enorm veel concurrentie. Ik besef dat het heel moeilijk wordt. Sowieso is het belangrijkste nu dat ik alles speel bij Reims en fit blijf."

"Of ik geëvolueerd ben in Frankrijk? Ik ben nog altijd hetzelfde type voetballer als indertijd bij AA Gent. Ik zal mijn man nooit dribbelen met een roulette, maar de Ligue 1 is anders en hoe meer matchen je speelt, hoe meer ervaring je hebt.”