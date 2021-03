Speler van Club Brugge beklaagt zich dat hij geen Rode Duivel geworden is

Clinton Mata werkte zich bij Club Brugge op tot een zekerheid. Hij haalt constant een hoog niveau en kon eigenlijk Rode Duivel geworden zijn.

Clinton Mata maakt al een tijdje het mooie weer bij blauwzwart. Omdat hij in Verviers geboren is had hij ook voor de Rode Duivels kunnen spelen.

Maar zeven jaar geleden maakte Mata een andere keuze en ging hij voor Angola voetballen. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen spijt heb van die keuze”, vertelt Mata aan Sporza. “Maar wie kende 7 jaar geleden Clinton Mata? Niemand had toen kunnen voorspellen dat ik dit niveau zou halen.”

Al heeft daar ook nog wat anders mee te maken. Zijn vader was immers nationale doelman bij Angola. Mata vergeet zijn Afrikaanse roots niet en blijft zeer nederig. “In mijn tijd in Afrika heb ik zoveel erge dingen gezien dat ik nooit wil klagen over kleine pijntjes of ongemakken. Het zou een schande zijn dat wij als voetballer zouden klagen over wat dan ook”, vertelt Mata nog.