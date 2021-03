Debat van de week: Wie of wat werd het meest gemist bij Rode Duivels tegen Tsjechië (en u bent duidelijk over de BeNe League!)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond de BeNe League en of u dat wel een goed idee zou vinden in de huidige tijden. U bent duidelijk geen voorstander. Meer dan 6 op 10 onder u vindt het gewoon geen goed idee om met een BeNe League te beginnen. Drie op tien onder jullie ziet een goede zaak in de BeNe League om ook Europees eindelijk nog eens echt wat beter te gaan presteren. Een minderheid ziet het op zich ook wel zitten, maar ziet ook gevaren voor de andere clubs en dus nog wat extra werk op de plank. Rode Duivels Deze week stellen we u graag de vraag naar de Rode Duivels. Tegen Tsjechië was het allemaal niet echt fluks en top. En dus stellen we u de vraag: wie of wat werd het meest gemist in dat duel, om te spreken over een groot succes. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie of wat misten we het meest tegen Tsjechië? De intrinsieke kwaliteit van Eden Hazard 17% Fitte flankverdedigers (Meunier, Carrasco, Thorgan Hazard, ...) 23% Solide opbouw van achteruit (Vermaelen, ...) 11% Groepscohesie en de wil om te winnen 40% Niets, Tsjechië was gewoon goed 4% Iets anders (laat je horen in de reacties) 6%