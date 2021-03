Medische update over de blessure die Noa Lang afgelopen weekend opliep

Club Brugge haalt opgelucht adem over de blessure die sterkhouder Noa Lang opliep bij Jong Oranje. Het lijkt allemaal enorm mee te vallen.

Noa Lang stapte met tranen van het veld in het duel van Jong Oranje en Duitsland. Hij botste op ploegmaat Teun Koopmeiners en leek een stevige blessure aan de knie te hebben opgelopen.

Even werd er in het Nederlandse kamp gevreesd voor het ergste en ook in Brugge hielden ze hun adem in. Uiteindelijk lijkt de schade enorm goed mee te vallen.

Extra medisch onderzoek heeft aangetoond dat er enkel een bloeduitstorting is en er geen fundamentele schade aan de knie is. Toch zou enkele weken revalidatie nodig zijn, maar de play-offs zouden geen probleem mogen zijn.