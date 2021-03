Het belang van Lang: het zal sowieso moeilijker scoren worden voor Club de komende weken

Club Brugge haalde gisteren opgelucht adem toen bleek dat er geen aanzienlijke schade was aan de knie van Noa Lang. Philippe Clement kennende gaat hij de winger ook rustig de tijd geven, waarschijnlijk zelfs tot aan de play-offs. Goed nieuws voor de concurrenten de komende weken?

KV Kortrijk komend weekend heeft amper nog iets om voor te spelen, behalve het prestige. Voor Anderlecht en Moeskroen hangt er wel nog veel af van de matchen tegen blauw-zwart. Dat Lang er waarschijnlijk niet zal bijlopen, heeft wel degelijk een invloed op het aanvalsspel van Club.

Mister 42 procent

Sinds hij begin oktober tekende voor de regerende landskampioen speelde hij in 22 competitiematchen en was daarin goed voor 12 goals en 7 assists. Dat is een deelname van 42 procent van de doelpuntenproductie in die tijdspanne. In elke (!) wedstrijd dat hij een assist of goal maakte, was die resultaatsbepalend. Dus niet de 4-0 als de tegenstander al tegen het canvas lag.

Club heeft wel genoeg profielen om zijn positie in te nemen. De Ketelaere, Chong en Okereke hebben allemaal met wisselend succes al als vleugelaanvaller gespeeld. Zelfs Nabil Dirar zou daar nog kunnen spelen. Maar geen van hen heeft de doelgerichtheid van Lang. De Ketelaere is het meest doelgericht als hij centraal staat. Chong gaf vier assists, maar kwamen er allemaal in zijn eerste wedstrijden en sindsdien is het heel wat minder.

Geen paniek uiteraard

En Okereke? Tja, die beleeft gewoon een moeilijk seizoen en staat niet echt met vertrouwen te voetballen op de flank. Niet evident ook als je als diepe spits bent opgeleid. Uiteraard allemaal geen paniek, want Club heeft nog kwaliteit genoeg, staat defensief heel solide en heeft een comfortabele voorsprong van 15 punten.

Daarom ook dat Lang zolang mogelijk rust gaat krijgen. Tegen de play-offs moet hij weer kunnen vlammen, want Club wil het zo snel mogelijk afmaken. Die drie matchen zonder hun sterspeler, dat overleven ze wel.