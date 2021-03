'Bayern München gooit principes overboord en gaat mee in opbod voor Tielemans'

Komt er deze zomer een opbod voor Youri Tielemans? Nu heeft ook Bayern München zich gemeld voor de Rode Duivel. En de Duitsers laten al hun principes varen.

De voorbije weken werden Real Madrid, Manchester City, Manchester United en Juventus FC al in verband gebracht met Youri Tielemans. Het is inmiddels duidelijk dat enkel de absolute grootmachten de Rode Duivel nog kunnen betalen.

Leicester City wil het 23-jarige jeugdproduct van RSC Anderlecht helemaal niet verkopen, maar alles heeft zijn prijs. Volgens de Duitse media wil Bayern München zelfs negentig miljoen euro betalen.

90 miljoen euro

En dat is heftig voor der Rekordmeister. Bayern München maakte er de voorbije seizoenen immers een erezaak van om niét mee te gaan in de waanzinnige prijzenoorlog in voetballand. Blijkbaar gaan ze in Beieren zwichten voor een Rode Duivel…