Er was haast bij, maar het is gelukt: Great Old langer in zee met verdediger

Royal Antwerp FC had nog tot 31 maart de tijd om de optie in het contract van een verdediger te lichten, maar het is nu toch gelukt. The Great Old heeft de optie in het contract van Aurélio Buta gelicht, waardoor de rechtervleugelverdediger ook volgend seizoen uit zal komen voor Antwerp. Onderhandelingen gaan verder Stamnummer 1 had nog tot 31 maart om de optie te lichten en heeft dat nu dus gedaan, weet Het Nieuwsblad - al wordt er nog onderhandeld over een nieuw contract. Buta was de voorbije jaren van groot belang, maar de 24-jarige verdediger raakte de laatste maanden wel wat op het tweede plan onder Vercauteren.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail