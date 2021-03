Anderlecht heeft geen goed nieuws over Hendrik Van Crombrugge

Doelman Hendrik Van Crombrugge van RSC Anderlecht revalideert verder na zijn rugblessure en de bijkomende operatie.

Goalkeeper Hendrik Van Crombrugge zal iets langer revalideren, zo laat de club weten. Er is een kleine terugval in de opbouwfase, klinkt het nog.

“We volgen Hendriks herstel nauw op. De komende weken drijven we stap voor stap de trainingsarbeid op. De doelstelling is om Hendrik volgend seizoen volledig fit aan de voorbereiding te laten starten”, zo laat Head of Medical Luc Vanden Bossche weten op de website van de club.