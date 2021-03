Jack Hendry blijft hoog mikken op vele fronten: "Een luxeprobleem"

Het was van 20 november 2018 geleden dat Jack Hendry van KV Oostende nog geselecteerd was voor de nationale ploeg van Schotland.

De selectie stemt Hendry uiteraard tevreden. “Het maakt me alvast weinig uit of ik nu geselecteerd ben voor een vriendschappelijke interland of een match met inzet”, zegt hij aan KW. “Ik wou ab-so-luut opnieuw bij de nationale ploeg zitten. I’m a proud Scotsman, weet je wel. Ik wil nu een bijdrage te leveren, met het oog op de selectie voor het Europees kampioenschap komende zomer.”

De interlands storen volgens hem de gang van zaken bij KV Oostende niet. “Da’s een luxeprobleem. Als je ooit een probleem moet hebben, laat het dan deze zijn. Eerst lag de focus op Moeskroen, nu op Schotland en straks op de match tegen Beerschot. De ervaring die ik bij Schotland opdoe, kan ik ook meebrengen naar Oostende.”

De kans die hij aan de kust kreeg is haast uniek te noemen. “Ik ben Oostende alvast zeer dankbaar voor de kans die ik heb gekregen. Ze boden me een platform om mijn kunnen te etaleren, ritme en vertrouwen op te doen. Hier kreeg mijn carrière een kickstart. Ik wil KVO op één of andere manier terugbetalen.”

Kiezen tussen het EK spelen met Schotland of PO1 halen met KV Oostende doet hij niet. “I want both!”, klinkt het vastberaden.