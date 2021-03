Heeft Zahavi al een nieuwe club gevonden voor Martinez? 'Belgische bondscoach één van dé topkandidaten om aan de slag te gaan bij Engelse topclub'

Roberto Martinez heeft met Pini Zahavi een nieuwe zaakwaarnemer aangesteld. Het wordt door de Spanjaard nog niet met zoveel woorden gezegd, maar het is de bedoeling dat hij na het EK in La Liga of in de Premier League aan de slag gaat.

Zo heeft Roberto Martinez enkele maanden geleden een aanbieding van PSG naast zich neergelegd. Dat kan u HIER nog eens nalezen. De Spaanse gentleman wil de Rode Duivels niet vlak voor het EK in de steek laten, maar zijn voorkeur ligt ook simpelweg in Spanje of Engeland. Die voorkeur heeft zelfs al een concrete naam. Les News 24 weet dat Pini Zahavi een voet tussen de deur heeft bij Tottenham Hotspur. Martinez is in dat opzicht één van de topkandidaten om José Mourinho volgend seizoen op te volgen bij the Spurs. The Special One staat namelijk al met één voet buiten na de teleurstellende resultaten van dit seizoen.