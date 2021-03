Zo'n wapen laat niemand thuis: het talent waar veel landen om ons benijden

Iedereen is het erover eens dat Jérémy Doku mee moet naar het EK. De 18-jarige snelheidsduivel kan tegenstanders degraderen tot zoutpilaren. Zo'n profiel vind je ook niet alle dagen.

Er was die ene fase tegen Wit-Rusland die in ons hoofd blijft spoken. Doku staat met één tegenstander voor zich bijna aan de cornervlag stil met de bal aan de voet. De versnelling die daarna kwam was met het blote oog bijna niet te volgen. Hoeveel spelers hebben dat in hun arsenaal zitten? Moedertje Natuur is niet meteen kwistig met zulke explosieve spieren uit te delen.

Nu hebben we wel wat snelle jongens in de kern van de Rode Duivels, maar niemand is zo snel als Doku. Hij begint er stilaan ook meer controle over te krijgen. Bij de jeugd was dat allemaal niet nodig, want hij kon er iedereen aflopen en dribbelen. In Neerpede klonk het: "Speel Jérémy niet in de voet aan, maar in de ruimte en dan doet hij er wel iets mee."

In het mannenvoetbal is er uiteraad een betere organisatie en het probleem van Doku was meestal dat hij zijn eerste tegenstander er wel afliep, maar dat hij er daarna nog een stuk of twee tegenkwam die hij ook wou dribbelen of voorbijlopen. Bij Anderlecht en nu ook in Rennes is het besef gekomen dat zijn efficiëntie groter zal worden met wat meer samenspelen.

Het zou te gek zijn om hem niet mee te nemen. Frankrijk heeft met Mbappé ook zo'n snelheidstrein, maar ga ze verder eens zoeken. Spanje, Engeland, Italië... ze benijden er ons allemaal om. Hoe meer verschillende aanvallende profielen, hoe onvoorspelbaarder de Duivels worden. De Bruyne, Hazard, Lukaku, Mertens, Doku... Dan kan een doelpunt op alle mogelijke manieren en op de meest onverwachte momenten vallen.