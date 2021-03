Iedereen bondscoach: wie van deze spelers neemt u mee in uw 23-koppige selectie voor het EK?

Het is er niet makkelijker op geworden voor Roberto Martinez. Wie neemt hij straks mee naar het EK? Er hebben zich nogal wat namen opgeworpen. Maar wie zou u meenemen in de veronderstelling dat het bij een 23-koppige selectie blijft? Maak hieronder uw keuze.

Vijf of zes verdedigers? In de veronderstelling dat je Dendoncker nog altijd achteruit kan trekken, kan je er vijf selecteren, maar dan blijft bijvoorbeeld Brandon Mechele wel thuis. Of kiest u voor de Bruggeling en gunt u iemand van het rijtje Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, Boyata, Denayer een zomervakantie?

Er zijn nog veel vragen. Twee of drie spitsen? Benteke is nog een vraagteken. En de grootste keuze ligt achter die diepe spits. Trossard, Hazard, De Bruyne, Doku, Mertens, Verschaeren, Vanaken, Praet, Dendoncker, Tielemans, Lukebakio,... Er zijn er wel wat. Maak hier uw eigen selectie.