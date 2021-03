Peter Maes terug na negatieve test: Deze spelers ontbreken nog wegens te ziek

Vanmorgen om 11 uur staan bij STVV nieuwe coronatests op de agenda, in de aanloop naar het thuisduel van zaterdag tegen KV Mechelen.

Peter Maes staat terug op het veld nadat hij begin deze week een negatieve coronatest aflegde. Hij was meer dan twee weken afwezig.

Bij de spelers zijn wellicht Jarne Steuckers en Tatsuya Ito nog te ziek om al deel te nemen aan de groepstraining. “We zullen snel de afspraken weer moeten oppikken, de puntjes op de i zetten en bekijken hoe ver de jongens staan”, vertelt Maes aan HBVL. “Niet alleen de spelers die positief testten, ook zij die bleven doortrainen. Twee weken zonder hoofdcoach is altijd anders.”

De match tegen KV Mechelen komt dan eigenlijk ook nog te vroeg. “Desnoods moet het op adrenaline gebeuren. Mijn spelers zullen zich de volgende dagen aan veel wedstrijdvormen mogen verwachten, om zo snel mogelijk dat competitieve weer te pakken te krijgen. Verder moeten we bekijken hoe we de schorsingen van Teixeira en Durkin kunnen het best kunnen opvangen.”