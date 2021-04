Maar vier lege plaatsen bij Rode Duivels: deze 19 zijn zo goed als zeker van hun plaats op het EK

Als we er nog even vanuit gaan dat er maar 23 namen mee kunnen naar het EK, zijn de plaatsjes wel erg duur. Want als we Roberto Martinez goed kunnen inschatten zijn er toch al minstens 19 zeker van hun plaats.

Doel

Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels

Verdediging

Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Jason Denayer

Middenveld

Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Kevin De Bruyne, Timothy Castagne, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco

Aanval

Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Dries Mertens, Eden Hazard

Analyse:

Over de drie doelmannen bestaat geen discussie meer. In de verdediging zijn vier voorgenoemde bij leven en welzijn ook altijd zekerheden. Plaats vijf - als we rekenen dat Dendoncker ook een rij achteruit geschoven kan worden - is zo goed als zeker voor Dedryck Boyata.

Op het middenveld zijn er ook 8 namen - inclusief wingbacks - die gerust mogen zijn. Ja, we zetten Praet daarbij, want hij heeft punten gescoord en kan met zijn polyvalentie zowat overal depanneren.

In de aanval zijn Lukaku, Mertens, Batshuayi en Hazard zekerheden.

Vier resterende plaatsen

Boyata dus... We hebben het ook al gezegd en geschreven: Doku mag ook zo goed als zeker zijn koffers pakken. Trossard? Daar is nog wat twijfel over, maar hij heeft alvast zijn adelbrieven voorgelegd. Als hij het seizoen goed afsluit bij Brighton zal Martinez hem waarschijnlijk ook niet overslaan. Veel zal ook afhangen of Martinez ervoor kiest om een zesde verdediger - Brandon Mechele - of niet mee te nemen.

Het grootste zorgenkind is echter de plaats van nummer 6, daar ligt er nog een reserveplaats open. Heynen, Sambi Lokonga of toch nog Fellaini? Daar moet het antwoord nog op volgen.