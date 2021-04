Rode Duivels kondigen nieuwe oefeninterland als voorbereiding op EK aan

De voetbalbond heeft een eerste oefenpartij aangekondigd als voorbereiding op het EK van deze zomer. De tegenstander is Griekenland, de Europese kampioen van 2004.

De wedstrijd wordt op 3 juni gespeeld in het Koning Boudewijnstadion. Op 6 juni oefenen de Belgen ook tegen Kroatië.

Preparing the #EURO2020 against the winner of #EURO2004! 😉🇬🇷 pic.twitter.com/l7oK9IMndz