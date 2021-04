Kompany heeft quasi perfect rapport nodig in resterende drie matchen: "Wat als...? Als ik zo zou denken had ik niks bereikt"

Het is 'money time' in de Jupiler Pro League. Maandag speelt Anderlecht zijn zo goed als laatste kans uit om play-off 1 te halen. Er moet gewonnen worden van Antwerp. "En zijn jullie zo zeker dat iedereen boven ons gaat winnen?", vroeg Vincent Kompany zich af.

Drie wedstrijden te gaan en met 9 op 9 is Anderlecht altijd zeker van de top vier. Maar daar zitten wel wedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge tussen. Vincent, hoe leef je daar naartoe?

"Match per match, vol vertrouwen en gemotiveerd. Het is duidelijk dat wij geen favoriet zijn, maar dat verandert voor ons niet veel. We zijn ongeduldig om dit soort matchen te spelen. Voor mij - als trainer - betekenen die veel. We moeten van de druk genieten."

Maar 9 op 9, is dat zelfs mogelijk?

"Ik probeer niet te veel te rekenen. We beginnen elke match met de gedachte dat we een resultaat kunnen pakken. Met 9 op 9 kan je in deze competitie trouwens heel ver geraken. Elke ploeg trouwens. Maandag zullen we weten wat er echt nodig is. We kijken niet anders naar Antwerp dan naar andere matchen."

Maar het besef is er wel dat ze hier play-off 1 nog verwachten?

"(lacht) In Anderlecht verwachten ze dat elke wedstrijd gewonnen wordt. Doe 34 maal 3 en dan heb je ongeveer het puntenaantal dat ze hier verwachten. Maar de realiteit is dat we gaan moeten knokken. We hebben genoeg spelers in de ploeg die competitief zijn. Maar of alles volgens plan verloopt... Daar kan je vooraf nooit geld op zetten."

Wat als het misloopt?

"Daar ben je weer met je 'wat als'! Zo denk ik niet. Ik ben ook onderaan de ladder opgegroeid. Als ik telkens had gedacht dat iets ging mislopen, had ik niks bereikt in mijn leven. Ik ga ervan uit dat het wel gaat lukken. Wij kennen de sterktes van de tegenstander, maar we proberen hun zwaktes te gebruiken om er iets van te maken."

En jullie zwaktes?

"Een gebrek aan constante, een gebrek aan efficiëntie... dat zal altijd terugkomen als jullie de analyse maken. We hebben al getoond dat we in dat soort wedstrijden in staat zijn ons potentieel te laten zien. Dat moet er maandag ook uitkomen. Het is tactisch ook een interessante wedstrijd."

Antwerp is heel fysiek. Verwacht je ze ook zo verdedigend als tegen Club?

"Ze hebben heel veel ervaring. Zij doen exact wat voor ons nog als horde beschouwd wordt. Maar een verdedigend blok valt te omzeilen. Veel zal ook afhangen van wie eerst scoort. We moeten ook hun transitie in bedwang houden, want ze hebben al bewezen er razendsnel te kunnen uitkomen."