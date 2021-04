Transfernieuws en Transfergeruchten 02/04: Håland - Nolle - Espeso

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Europese tour Haaland-clan gaat verder: 'Vrijdag bezoek aan vier Engelse giganten'

Erling Haaland is hot. Donderdag werden Alf-Inge Haaland, zijn vader en Mino Raiola, Haalands zaakwaarnemer, in de Spaanse luchthavens gespot. Vrijdag is Engeland aan de beurt, waar vier grootmachten zullen strijden om de handtekening van de Noorse sensatie. (Lees meer)

Lokeren-Temse laat doelman naar Hoogstraten vertrekken

Chris Espeso Nunez, een 26-jarige doelman, gaat komend seizoen aan de slag bij Hoogstraten, dat in de Tweede Amateur uitkomt. Hij komt over van fusieclub Lokeren-Temse, waar zijn contract niet verlengd werd.

Jordi Nolle naar Rupel Boom

Jordi Nolle, ex-speler van Beerschot, verlaat Hoogstraten alweer na één seizoen. De jonge doelman kiest voor Rupel Boom, dat in Eerste Nationale uitkomt.