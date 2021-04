KV Kortrijk haalt herinneringen op aan duels tegen Club Brugge met ex-speler: "Ze waren mijn favoriete slachtoffer"

Zaterdagavond ontvangt KV Kortrijk leider Club Brugge in 1A. Alhoewel KVK niet veel meer te winnen heeft dit seizoen, willen ze vol voor de overwinning gaan tegen Club.

In de aanloop van het duel sprak KVK met ex-speler Ivan Santini om herrineringen op te roepen. En wat blijkt? Club Brugge was een van zijn favoriete tegenstanders. "Ik speelde graag tegen hen, ze waren mijn favoriete tegenstander en ik was extra gemotiveerd", klinkt het bij Santini.

Club Brugge pakte in het verleden nooit bijster veel punten in het Guldensporenstadion. Van de laatste 13 duels werden er 5 gewonnen. Ook de Kroatische spits weet dat. "Ze hebben het altijd lastig in Kortrijk, hopelijk zaterdag ook. Als er met veel agressiviteit gespeeld wordt, kunnen we zeker winnen", denkt hij.

Santini speelde in België bij KV Kortrijk, Standard en Anderlecht. Ondertussen is hij via China opnieuw in thuisland Kroatië aan het voetballen bij NK Osijek.