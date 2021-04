De Wolf wint doelmannenstrijd bij Antwerp

Ortwin De Wolf maakte deze winter de transfer van Eupen naar Antwerp. Een meer dan geslaagde transfer tot dusver.

De Wolf was bij Eupen tweede doelman achter Defourny. Met de blessure van Butez en de onvoorspelbaarheid van Beiranvand was Antwerp op zoek naar een nieuwe doelman en bij voorkeur een Belg. Zo kwamen ze deze winter uit bij De Wolf die per direct de transfer maakte naar Antwerp.

De eerste partijen speelde De Wolf en Beiranvand nog afwisselend en was er geen duidelijke nummer 1 tussen de palen. Sinds de maand maart heeft De Wolf zich volledig gemanifesteerd in doel en is hij de nieuwe 1ste keuze bij Antwerp. Butez kwam terug uit blessure maar toch stond De Wolf in doel in de topper tegen Club Brugge.

Vercauteren kwam tijdens de wekelijkse persconferentie op de keeperskwestie: “We hebben drie goeie keepers. Maar op dit ­moment moet ik geen keuze maken, want het is simpel: wie goed speelt, blijft staan."

Zo geeft Vercauteren duidelijk het vertrouwen aan De Wolf en is hij de nieuwe nummer 1 in doel bij Antwerp.